Украина и Румыния разрешили 20-летний спор

Украина выполнила требования Румынии по влиянию строительства канала Дунай – Черное море на окружающую среду.

Украина и Румыния разрешили многолетний спор, связанный с обустройством украинской стороной глубоководного судового хода Дунай – Черное море. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в Facebook в субботу, 16 декабря.

Спор касался обязательств Украины по Конвенции об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). Его удалось окончательно уладить на полях 9-го Совещания Сторон Конвенции Эспо в Женеве.

"Мы проделали "домашнюю работу" и преодолели долгий путь по приведению в соответствие проекта к требованиям Конвенции. Ведь Украине не безразлично добрососедские отношения и соблюдение норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого", - отметил министр.

По его словам, Украина выполнила требования о влиянии строительства канала на окружающую среду.

Правительство Украины приняло решение о строительстве канала в 2003 году, что соединит Дунай и Черное море через устье Быстрое. Румыния выступала против строительства, объясняя это тем, что такие действия угрожают окружающей среде региона.

Для решения спора в январе 2005 года на основе Конвенции Эспо была создана Комиссия по запросу для формирования научно обоснованного мнения о возможных последствиях трансграничных влияний при реализации и использовании канала Дунай – Черное море.

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