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Зеленский провел трехчасовое заседание Ставки

В ходе Ставки главнокомандующего были рассмотрены вопросы фортификационных укреплений и производства оружия.
Зеленский провел трехчасовое заседание Ставки

 

Президент Владимир Зеленский в субботу, 16 декабря, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждались, в частности вопросы фортификационных укреплений и производства оружия. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.
 
"Провел Ставку. Разные вопросы, разные аспекты обороны. Продолжалось почти три часа. Вопросы военных. Вопросы ветеранов. Вопросы бригад. Вопросы фортификационных укреплений. Вопросы производства оружия", - рассказал Зеленский.
 
Отдельно, по словам президента, Украина работает, чтобы реализовать все договоренности с партнерами по поводу новых производств оружия - совместных производств и совместной ремонтной базы.
 
"Задача - максимально усилить Украину, и каждый месяц должен прибавлять сил нашей обороне", - подчеркнул глава государства.
 
 
 
Отдельно, по словам президента, Украина работает, чтобы реализовать все договоренности с партнерами по поводу новых производств оружия - совместных производств и совместной ремонтной базы.
 
"Задача - максимально усилить Украину, и каждый месяц должен прибавлять сил нашей обороне", - подчеркнул глава государства.
 
 
 
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