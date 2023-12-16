Подрыв гранат в сельсовете: депутат с Закарпатья получил подозрение

Депутат, взорвавший гранаты во время заседания сельсовета в Закарпатье, получил подозрение в террористическом акте.

Депутат Керецковского сельского совета в Закарпатской области получил подозрение в совершении теракта. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в субботу, 16 декабря.

Следователи СБУ квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета в Закарпатье как террористический акт, приведший к тяжелым последствиям. Подрывнику, являющемуся местным депутатом, сообщили о подозрении в террористическом акте.

Депутат был задержан. Он пришел в сознание и находится в больнице под наблюдением медиков и правоохранителей. Впоследствии ему изберут меру пресечения, отметили в СБУ.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, где среди прочего обнаружили "предсмертную записку", содержание которой изучается. Досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства преступления, а также мотивы взрывателя.

Напомним, 15 декабря в Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал три гранаты прямо во время заседания сессии. В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого.

Среди пострадавших 16 мужчин и семь женщин от 28 до 68 лет. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести, у большинства диагностировали осколочные ранения.

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