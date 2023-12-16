Авиация ВСУ мощно ударила по оккупантам

Украинские военные в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра. Продолжают наносить огненное поражение оккупантам.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке в субботу, 16 декабря.

Подразделения ракетных войск поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, два средства противовоздушной обороны, 12 артиллерийских средств, два состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов россиян.

На фронте в течение суток произошло 71 боевое столкновение. Враг нанес три ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага возле Синьковки Харьковской области, где оккупанты, при поддержке авиации, пытались прорвать оборону ВСУ.

На Лиманском направлении противник при поддержке авиации пытался прорвать оборону украинских войск. Силы обороны отбили три атаки россиян восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили восемь атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. На Авдеевском направлении защитниками было отбито 17 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 10 - в районах Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник при поддержке авиации совершил девять безуспешных атак на позиции украинских защитников.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 10 атак противника западнее Новопокровки и Роботиного Запорожской области.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение русским захватчикам.

Напомним, за минувшие сутки подразделения ВСУ уничтожили около 930 российских солдат. С начала войны против Украины Россия потеряла ориентировочно 344 820 военных.

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