Зеленский: Patriot, NASAMS, Gepard работают на отлично
Президент сообщил о новых договоренностях с партнерами по усилению системы противовоздушной обороны.
За текущую неделю украинским защитникам удалось сбить 104 "Шахеда" из 112, а предоставленные партнерами системы ПВО работают на отлично. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 16 декабря.
"Я хочу отметить наших защитников неба. Только за минувшую ночь они уничтожили 30 "Шахедов" - мощный результат. Всего за эту неделю уничтожено уже 104 "Шахеда" из 112, примененных Россией. Уничтожение каждого - это спасенная жизнь, спасенная инфраструктура", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что были на этой неделе и сбивание ракет, в частности баллистических. По его словам, предоставленные партнерами системы Patriot, NASAMS и гаубицы Gepard работают отлично.
"Готовим и дальнейшее укрепление ПВО, об этом уже договорились. Почти на каждой моей встрече с лидерами, почти на каждых переговорах звучит эта тема – тема ПВО. Будет больше систем, больше защиты неба", – добавил президент.
Напомним, в ночь на 16 декабря подразделения ПВО уничтожили 30 беспилотников-камикадзе Shahed-136/131, запущенных россиянами.
По словам спикера Командования Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната, для осуществления запусков "Шахедов" россиянам не нужны специально оборудованные площадки. Ударные дроны можно запускать практически из фуры, из машины.
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