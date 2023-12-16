Зеленский: Patriot, NASAMS, Gepard работают на отлично

Президент сообщил о новых договоренностях с партнерами по усилению системы противовоздушной обороны.

За текущую неделю украинским защитникам удалось сбить 104 "Шахеда" из 112, а предоставленные партнерами системы ПВО работают на отлично. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 16 декабря.

"Я хочу отметить наших защитников неба. Только за минувшую ночь они уничтожили 30 "Шахедов" - мощный результат. Всего за эту неделю уничтожено уже 104 "Шахеда" из 112, примененных Россией. Уничтожение каждого - это спасенная жизнь, спасенная инфраструктура", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что были на этой неделе и сбивание ракет, в частности баллистических. По его словам, предоставленные партнерами системы Patriot, NASAMS и гаубицы Gepard работают отлично.

"Готовим и дальнейшее укрепление ПВО, об этом уже договорились. Почти на каждой моей встрече с лидерами, почти на каждых переговорах звучит эта тема – тема ПВО. Будет больше систем, больше защиты неба", – добавил президент.

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