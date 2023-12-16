Подрыв гранат в Закарпатье: один из раненых скончался

Погибший – 55-летний депутат из села Березники Виктор Прядиля. Раньше ему ампутировали ногу.

Один из пострадавших от подрыва гранат депутатом Керецковского сельского совета в Закарпатье скончался в больнице от полученных ранений. Об этом 16 декабря сообщила Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, у потерпевшего была ампутирована нога и другие тяжелые повреждения органов.

Другой источник УП отметил, что таким образом подозрение подорвавшему гранаты во время заседания сельсовета депутату Сергею Батрину переквалифицируют на ч.3 статьи 238 о террористическом акте, приведшем к гибели человека.

Местный журналист Виталий Глагола сообщил в Telegram, что погибший – 55-летний депутат из села Березники Виктор Прядиля.

"Сегодня вечером в больнице Свалявы умер один из раненых после подрыва трех гранат в Керецковском сельсовете. Раньше ему ампутировали ногу. Он был в реанимации в тяжелом состоянии. Речь идет о 55-летнем депутате Прядиле Викторе Павловиче из села Березники", - написал он.

Напомним, 15 декабря в Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал три гранаты прямо во время заседания сессии. В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого. Пострадавшие получили телесные повреждения разной степени тяжести.

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