ВСУ получили новые дальнобойные дроны

Силы обороны Украины получили на вооружение партию дальнобойных дронов-камикадзе АQ 400 Scythe.

Украинская компания-производитель Terminal Autonomy передала военным первую партию новых ударных беспилотников AQ 400 Scythe. О завершении закупки вооружений идет речь в официальном заявлении фирмы, пишет Defence Blog.

Первоначальный объем производства дронов такого типа составляет 100 единиц. Компания стремится увеличить темпы до 500 БпЛА в месяц.

AQ 400 Scythe способны лететь на расстояние 750 км и нести полезную нагрузку до 32 килограммов. Есть также возможность увеличить нагрузку до 70 кг, снизив дальность полета.

Беспилотники можно запускать с помощью коротких взлетно-посадочных полос или катапультов. Среди особенностей этих БПЛА также называют быстрое изготовление, возможность массового производства и экономическую эффективность.

Terminal Autonomy наладила производство дронов-камикадзе через сеть небольших предприятий и инжиниринговых фирм, специализирующихся на производстве аналогичных платформ. Хотя компания закупает некоторые комплектующие за пределами Украины, в первую очередь в Германии и Великобритании, приоритетом проекта является максимальная локализация производства в пределах Украины.

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