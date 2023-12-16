ВСУ получили новые дальнобойные дроны
Силы обороны Украины получили на вооружение партию дальнобойных дронов-камикадзе АQ 400 Scythe.
Украинская компания-производитель Terminal Autonomy передала военным первую партию новых ударных беспилотников AQ 400 Scythe. О завершении закупки вооружений идет речь в официальном заявлении фирмы, пишет Defence Blog.
Первоначальный объем производства дронов такого типа составляет 100 единиц. Компания стремится увеличить темпы до 500 БпЛА в месяц.
AQ 400 Scythe способны лететь на расстояние 750 км и нести полезную нагрузку до 32 килограммов. Есть также возможность увеличить нагрузку до 70 кг, снизив дальность полета.
Беспилотники можно запускать с помощью коротких взлетно-посадочных полос или катапультов. Среди особенностей этих БПЛА также называют быстрое изготовление, возможность массового производства и экономическую эффективность.
Terminal Autonomy наладила производство дронов-камикадзе через сеть небольших предприятий и инжиниринговых фирм, специализирующихся на производстве аналогичных платформ. Хотя компания закупает некоторые комплектующие за пределами Украины, в первую очередь в Германии и Великобритании, приоритетом проекта является максимальная локализация производства в пределах Украины.
Напомним, в ночь на 16 декабря подразделения ПВО уничтожили 30 беспилотников-камикадзе Shahed-136/131, запущенных россиянами.
По словам спикера Командования Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната, для осуществления запусков "Шахедов" россиянам не нужны специально оборудованные площадки. Ударные дроны можно запускать практически из фуры, из машины.
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