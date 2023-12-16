Россияне запустили "Шахеды" по Украине

В нескольких областях Украины возникла угроза атаки БПЛА. Она может быть распространена на другие регионы.

Российские военные РФ вечером 16 декабря запустили по Украине ударные беспилотники Shahed-136/131. Зафиксировано движение вражеских баражирующих боеприпасов по двум направлениям, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В 21:05 Воздушные силы сообщили о движении "Шахедов" из Херсонской в направлении Николаевской области. В 21:21 стало известно, что вражеские беспилотники на юге Харьковской области двигаются в северном направлении.

По состоянию на 21.35 сигнал воздушной тревоги объявлен в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях. Жителям этих регионов следует перейти в укрытие или воспользоваться правилом двух стен.

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