Россияне запустили "Шахеды" по Украине
В нескольких областях Украины возникла угроза атаки БПЛА. Она может быть распространена на другие регионы.
Российские военные РФ вечером 16 декабря запустили по Украине ударные беспилотники Shahed-136/131. Зафиксировано движение вражеских баражирующих боеприпасов по двум направлениям, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.
В 21:05 Воздушные силы сообщили о движении "Шахедов" из Херсонской в направлении Николаевской области. В 21:21 стало известно, что вражеские беспилотники на юге Харьковской области двигаются в северном направлении.
По состоянию на 21.35 сигнал воздушной тревоги объявлен в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях. Жителям этих регионов следует перейти в укрытие или воспользоваться правилом двух стен.
Напомним, в ночь на 16 декабря подразделения ПВО уничтожили 30 беспилотников-камикадзе Shahed-136/131, запущенных россиянами.
По словам спикера Командования Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната, для осуществления запусков "Шахедов" россиянам не нужны специально оборудованные площадки. Ударные дроны можно запускать практически из фуры, из машины.
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