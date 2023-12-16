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В Донецкой области подключили 130 тысяч потребителей при аномальной погоде

Ледяной дождь и стабильно минусовая температура стали причиной масштабного обледенения. Деревья не выдерживают вес льда, падают и рвут линии электропередач.
В Донецкой области подключили 130 тысяч потребителей при аномальной погоде

 

В Донецкой области энергетики восстановили свет почти для 130 тысяч потребителей, обесточенных из-за непогоды. Об этом сообщил энергохолдинг ДТЭК в субботу, 16 декабря.
 
Указано, что аномальные погодные условия в Донецкой области продолжаются уже около недели. Из-за них в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня. Ледяной дождь и стабильно минусовая температура стали причиной масштабного обледенения. Деревья не выдерживают вес льда, падают и рвут линии электропередач.
 
"Сами линии покрылись слоем льда кое-где втрое толще диаметра провода. Такую нагрузку кое-где не выдерживают не только линии, но и опоры. На дорогах - гололедица. Энергетики кое-где вынуждены тракторами дотягивать служебную технику до мест ремонтов", - говорится в сообщении.
 
Только за последние полтора суток в Донецкой области восстановили свет в 97 населенных пунктах. Вернули электричество в доме 129 596 семей.
 
Из-за масштабности ситуации в регион приехали на помощь дополнительные бригады ДТЭК из Одессы, Днепра и Киевской области. В восстановлении задействованы 67 бригад.
 
Кроме того, в Донецкой области продолжаются обстрелы. За неделю энергетики ДТЭК восстановили свет для более 40 тысяч семей, обесточенных из-за обстрелов.
 
Напомним, утром в субботу в Украине было обесточено 240 населенных пунктов из-за непогоды – в Донецкой и Харьковской областях.
 
А накануне стало известно, что часть Донбасса обесточена. Произошло аварийное отключение воздушной линии, питающей город Константиновку и близлежащие населенные пункты. Также свет частично исчез в районе Славянска.
 
 
 
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