В Донецкой области подключили 130 тысяч потребителей при аномальной погоде

Ледяной дождь и стабильно минусовая температура стали причиной масштабного обледенения. Деревья не выдерживают вес льда, падают и рвут линии электропередач.

В Донецкой области энергетики восстановили свет почти для 130 тысяч потребителей, обесточенных из-за непогоды. Об этом сообщил энергохолдинг ДТЭК в субботу, 16 декабря.

Указано, что аномальные погодные условия в Донецкой области продолжаются уже около недели. Из-за них в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня. Ледяной дождь и стабильно минусовая температура стали причиной масштабного обледенения. Деревья не выдерживают вес льда, падают и рвут линии электропередач.

"Сами линии покрылись слоем льда кое-где втрое толще диаметра провода. Такую нагрузку кое-где не выдерживают не только линии, но и опоры. На дорогах - гололедица. Энергетики кое-где вынуждены тракторами дотягивать служебную технику до мест ремонтов", - говорится в сообщении.

Только за последние полтора суток в Донецкой области восстановили свет в 97 населенных пунктах. Вернули электричество в доме 129 596 семей.

Из-за масштабности ситуации в регион приехали на помощь дополнительные бригады ДТЭК из Одессы, Днепра и Киевской области. В восстановлении задействованы 67 бригад.

Кроме того, в Донецкой области продолжаются обстрелы. За неделю энергетики ДТЭК восстановили свет для более 40 тысяч семей, обесточенных из-за обстрелов.

А накануне стало известно, что часть Донбасса обесточена . Произошло аварийное отключение воздушной линии, питающей город Константиновку и близлежащие населенные пункты. Также свет частично исчез в районе Славянска.

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