Военнослужащие Вооруженных сил Украины не скрывают разочарование бездействием западных союзников.

Украинские военные вынуждены экономить боеприпасы из-за сокращения поступлений западной военной помощи, в том числе снарядов. Об этом украинские военные рассказали побывавшим на передовой журналистам BBC.

"Во время пика контрнаступления и даже несколько месяцев назад соотношение между огнем российской и нашей артиллерии было по большей части 1:1 или даже больше в нашу пользу. Теперь мы стреляем по одному снаряду в каждые четыре-пять снарядов, которые стреляет Россия", - отметил оператор беспилотника, управляющего артиллерийским огнем на южной линии фронта.

Кроме того, ситуация может оказаться критической, если западные страны прекратят свою поддержку и поставки прекратятся, говорят солдаты. Без боеприпасов западная техника превратится в металлолом, отмечают бойцы.

"У нас действительно не хватает боеприпасов. Если бы у нас было больше снарядов, мы бы уже далеко зашли за Клищиевку. Какое бы количество снарядов мы ни получили, мы пытаемся вести точный огонь", - заявил командир одной из батарей 22-й бригады с позывным Горн.

В то же время боец с позывным Кент, воюющий на советской гаубице 2С1, Гвоздика объяснил, что военные ждут часами прежде чем открыть огонь, чтобы убедиться, что они имеют ценную цель. Они просто не могут тратить боеприпасы на что-либо другое.

В издании отмечают, что отсутствие помощи означает большие потери для Украины. "Они военные - злые, что их жизни и жертвы могут быть потрачены впустую из-за того, что, как они говорят, Европа и США не до конца понимают важность военной поддержки для Украины", - говорится в материале.

"Наши западные партнеры должны понимать, что если мы не остановим россиян, то они пойдут дальше. Тогда Европа и Америка вместо того, чтобы помогать нам, будут защищать свои собственные земли, а их собственные люди будут гибнуть", – заявил украинский военный.

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