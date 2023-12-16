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Оккупанты на Сумщине взяли в плен шестерых пограничников - СМИ

Российские власти заявляют, что украинские пограничники якобы сдались добровольно. СМИ сообщают, что в плен украинские бойцы, вероятно, попали во время одного из боевых столкновений.
Оккупанты на Сумщине взяли в плен шестерых пограничников - СМИ
На границе между Сумской и Курской областями шесть украинских пограничников попали в плен. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщает Громадське со ссылкой на источник в Госпогранслужбе.
 
Между тем, губернатор Курской области РФ Роман Старовойт написал в Telegram, что пограничники якобы сдались в плен. Он также опубликовал видео того, как мужчина, вероятно один из пленных, "дает показания".
 
Он говорит, что недоволен ситуацией в Украине, в частности процессом мобилизации, обвиняет чиновников в присвоении государственных средств и призывает "сдаваться в плен". На форме мужчины нет шевронов или других опознавательных знаков.
 
Громадське со ссылкой на источник сообщает, что к взятию пограничников в плен причастна диверсионно-разведывательная группа из России.
 
Сумское издание Кордон. Медіа сообщает, что в плен украинские бойцы, вероятно, попали во время одного из боевых столкновений с оккупантами, защищая пограничные границы.
 
Напомним, в ноябре под Авдеевкой около десятка россиян сдались в плен.
 

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