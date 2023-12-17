В Одессе и Кропивницком прогремели взрывы

Над Одессой украинская ПВО вечером сбивала вражеские беспилотники, а над Кропивницким – ракету.

Вечером в субботу, 16 декабря, в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы, сообщает Думская

"В Одессе слышны взрывы. Есть первые сбития над морем", - говорится в сообщении.

В мониторинговых группах сообщают, что над Одессой уже нет БПЛА, однако тревогу пока не отменяют из-за движения шахедов над левобережьем Херсонской области.

Перед этим Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА для Одесской области. В ведомстве сообщали о пролете "шахедов" из акватории Черного моря в направлении городов Черноморск и Одесса.

Также вечером, 16 декабря, звуки взрывов слышали в Кропивницком. Военные сообщали о пролете управляемой авиационной ракеты в направление города.

Официальной информации о причинах или последствиях взрывов пока не поступало, однако в мониторинговых группах писали о сбитии российской ракеты.

Ранее сообщалось, что РФ вечером 16 декабря запустила по Украине ударные беспилотники Shahed-136/131. Зафиксировано движение вражеских барражирующих боеприпасов по двум направлениям.

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