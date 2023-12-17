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На Львовщине авто с военными врезалось в фуру: четыре жертвы

Среди погибших - заместитель главы администрации Госспецтрансслужбы полковник Виктор Жигунов.
На Львовщине авто с военными врезалось в фуру: четыре жертвы
Во Львовской области в субботу, 16 декабря, произошло смертельное ДТП, в котором погибли сотрудники Государственной специальной службы транспорта, сообщила пресс-служба ведомства.
 
"Около 14.30 во время рабочей командировки во Львовской области в результате ДТП погиб заместитель главы администрации Госспецтранслужбы полковник Жигунов Виктор Михайлович, подполковник Кравец Василий Викторович, солдат Сологуб Дмитрий Григорьевич и гражданка Дубровская Наталья Ивановна", – говорится в сообщении.
 
Издание ZAXID.NET со ссылкой на информацию из правоохранительных органов добавляет, что ДТП произошло около 14:30 на трассе Киев-Чоп в селе Сможе. Там столкнулись грузовик Volvo и легковушка Ford Focus на военных номерах. Отмечается, что в ДТП погибли четыре человека - они скончались до приезда "скорой".
 
Ранее сообщалось, что группа Антитела попала в аварию во время волонтерской миссии.
 

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