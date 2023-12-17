Фальшивые TG-каналы: украинцев предупредили о новой выдумке россиян

Российская разведка создает фейковые аккаунты украинских батальонов для их дискредитации и сбора информации.

Российские спецслужбы создают фейковые Telegram-каналы украинских бригад и батальонов для сбора информации и дискредитации украинских военных. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"В сети активизировалось создание фейковых TG-каналов украинских бригад и батальонов. Согласно их описанию, эти каналы были созданы якобы для получения обратной связи по поводу нарушений и преступлений командования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на самом деле такие каналы были созданы россиянами для распространения своих фейков и нарративов, цель которых дискредитировать как командование бригад или батальонов, так и самих военных.

Также эти каналы создаются вражеской разведкой для сбора информации посредством приема обратной связи.

Центр призывает не переходить в подобные каналы и доверять только верифицированным источникам информации.

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