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Фальшивые TG-каналы: украинцев предупредили о новой выдумке россиян

Российская разведка создает фейковые аккаунты украинских батальонов для их дискредитации и сбора информации.
Фальшивые TG-каналы: украинцев предупредили о новой выдумке россиян
Российские спецслужбы создают фейковые Telegram-каналы украинских бригад и батальонов для сбора информации и дискредитации украинских военных. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.
 
"В сети активизировалось создание фейковых TG-каналов украинских бригад и батальонов. Согласно их описанию, эти каналы были созданы якобы для получения обратной связи по поводу нарушений и преступлений командования", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что на самом деле такие каналы были созданы россиянами для распространения своих фейков и нарративов, цель которых дискредитировать как командование бригад или батальонов, так и самих военных.
 
Также эти каналы создаются вражеской разведкой для сбора информации посредством приема обратной связи.
 
Центр призывает не переходить в подобные каналы и доверять только верифицированным источникам информации.
 
Ранее сообщалось, что россияне распространяют фейк о "мобилизации детей-сирот" в Украине.
 

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