Рада готовит воинский учет для женщин
Нардепы готовят законопроект, который обяжет женщин проходить базовую общевойсковую подготовку и служить в армии во время военного положения.
В Верховной Раде разрабатывают законопроект, который среди прочего предусматривает введение воинского учета для женщин. Заместитель председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безугла опубликовала в Facebook текущие наработки законопроекта в черновом варианте.
В одном из пунктов документа говорится, что женщины должны становиться на военный учет, а порядок учета будет определять Минобороны.
Также, в случае принятия законопроекта, женщины будут обязаны проходить базовую общевойсковую подготовку.
Кроме того, предполагается, что во время действия военного положения женщин будут привлекать к прохождению военной службы, однако на боевые должности - только добровольно.
При этом освобождать от прохождения базовой военной подготовки, помимо общих оснований, будут в связи с беременностью или уходом за ребенком.
Ранее сообщалось, что количество женщин-военных в ВСУ за два года выросло на 40%.
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