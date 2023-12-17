Итоги 16.12 Наступление-2024 и дальнобойные БПЛА

Украина готовит "правильное" контрнаступление; ВСУ получили новые дальнобойные дроны. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украина готовит "правильное" контрнаступление - СМИ

Украина планирует новое контрнаступление в 2024 год у. И он, очевидно, будет таким, как его планировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на это лето. Об этом накануне сообщила германская газета Welt. Украина до сих пор имеет доступ более чем к 95% всех систем вооружения, поставленных Западом. Они не были использованы в контрнаступлении, утверждают журналисты. Издание напоминает, что украинские подразделения удерживают плацдарм вблизи Херсона на временно оккупированном Россией берегу Днепра. Оттуда всего 60 километров до Крыма.

ВСУ получили новые дальнобойные дроны

Украинская компания-производитель Terminal Autonomy передала военным первую партию новых ударных беспилотников AQ 400 Scythe. AQ 400 Scythe способны лететь на расстояние 750 км и нести полезную нагрузку до 32 килограммов. Есть также возможность увеличить нагрузку до 70 кг, снизив дальность полета. Беспилотники можно запускать с помощью коротких взлетно-посадочных полос или катапультов. Среди особенностей этих БПЛА также называют быстрое изготовление, возможность массового производства и экономическую эффективность.

ВСУ сообщили о рекордном достижении на юге

Украинские военнослужащие на юге государства за сутки уничтожили 11 наблюдательных пунктов российских оккупантов. Это новый рекорд, сообщило командование Сил обороны юга Украины. ВСУ получили подтверждение об уничтожении 11 окупантов, одной реактивной системы залпового огня Град, одной пушки, двух минометов, 11 единиц автобронетехники и комплекса видеонаблюдения Муром-М.

Еще один украинский водитель скончался на границе с Польшей

На пункте пропуска Краковец - Корчева на польско-украинской границе 16 декабря умер украинский водитель , находившийся в очереди, образованной из-за блокирования движения грузового транспорта со стороны польских перевозчиков. Водителя забрала скорая, по дороге в больницу он умер. Пока мне не известно, из какой он компании

Подрыв гранат в Закарпатье: один из раненых скончался

Один из пострадавших от подрыва гранат депутатом Керецковского сельского совета в Закарпатье скончался в больнице от полученных ранений . Тем временем депутат, взорвавший гранаты, получил подозрение в террористическом акте. Он находится в больнице под охраной. Правоохранители в это время изучают его "предсмертную записку".

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