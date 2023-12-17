Силы ПВО сбили ракету Х-59 и 20 ударных дронов

Воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

Ночью 17 ноября войска РФ выпустили по территории Украины крылатую ракету Искандер-К, управляемую авиационную ракету Х-59 и 20 ударных БПЛА типа Shahed. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что районы пусков ракет – Крым и оккупированная часть Херсона, а беспилотников – Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым).

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны.

"В результате боевой работы сбиты 20 Шахедов и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Крылатая ракета Искандер-К - не достигла своей цели", - подчеркнули военные.

Они добавили, что ПВО работала в рамках Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

Напомним, ночью 16 декабря враг запустил по территории Украины 31 БПЛА, противовоздушная оборона работала в 11 областях.

В Воздушных силах рассказали, из чего россияне могут запускать "шахеды"

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