Генштаб рассказал о ситуации на фронте за сутки

Силы обороны отразили многочисленные атаки на востоке и юге. Наиболее активным враг был на Авдеевском направлении.

Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать российских оккупантов на востоке и истощают на юге. За прошедшие сутки на фронте произошло 89 боевых столкновений, сообщил Генеральный штаб в утренней сводке 17 декабря.

Всего враг нанес четыре ракетных и 72 авиационных удара, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ Хортица на Купянском направлении украинские защитники отразили 14 атак врага возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили шесть атак оккупантов в районе Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 12 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Отмечается, что украинская армия продолжает наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляется на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ Таврия на Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать российские войска, которые не оставляют попыток оцепить Авдеевку. За сутки успешно отбили 17 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и 13 атак в районах Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинская армия продолжает удерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь успешно отбиты 12 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении ВСУ отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.

"В то же время на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - подчеркнули в Генштабе.

В зоне ответственности ОСГВ Одесса на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Подразделения ракетных войск поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, два средства противовоздушной обороны, 13 артиллерийских средств, два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов врага.

Напомним, ночью 17 декабря войска РФ выпустили по территории Украины крылатую ракету Искандер-К, управляемую авиационную ракету Х-59 и 20 ударных БПЛА типа Shahed.

Силы ПВО сбили все дроны и Х-59, а Искандер-К не достигла цели.

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