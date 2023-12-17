Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

ВСУ за сутки уничтожили более 1200 оккупантов

Всего с начала войны РФ потеряла в Украине более 346 тысяч военных, а также 5739 танков, 324 самолета и 324 вертолета.
ВСУ за сутки уничтожили более 1200 оккупантов

С 24 февраля 2022 по 17 декабря 2023 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 346 070 человек (+1250 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Также с начала войны уничтожены:

  •      5739 (+19) вражеских танков
  •      10692 (+25) бронемашины
  •      8137 (+37) артиллерийских систем
  •      923 (+3) РСЗО
  •      609 (+4) средств ПВО
  •      324 (+0) самолета
  •      324 (+0) вертолета
  •      6278 (+40) БПЛА оперативно-тактического уровня
  •      1610 (+1) крылатых ракет
  •      22 (+0) корабли/катера
  •      1 (+0) подлодка
  •      10766 (+56) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  •      1194 (+4) единицы специальной техники

 

Инфографика: facebook.com/GeneralStaff.ua

Потери армии РФ на 17 декабря 2023 года

Напомним, ночью 17 декабря силы ПВО уничтожили 20 вражеских БПЛА типа Shahed и управляемую авиационную ракету Х-59.

Как сообщил Генштаб, за прошедшие сутки на фронте произошло 89 боевых столкновений, наиболее активным противник был на Авдеевском направлении.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK