ВСУ за сутки уничтожили более 1200 оккупантов
Всего с начала войны РФ потеряла в Украине более 346 тысяч военных, а также 5739 танков, 324 самолета и 324 вертолета.
С 24 февраля 2022 по 17 декабря 2023 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 346 070 человек (+1250 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Также с начала войны уничтожены:
- 5739 (+19) вражеских танков
- 10692 (+25) бронемашины
- 8137 (+37) артиллерийских систем
- 923 (+3) РСЗО
- 609 (+4) средств ПВО
- 324 (+0) самолета
- 324 (+0) вертолета
- 6278 (+40) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 1610 (+1) крылатых ракет
- 22 (+0) корабли/катера
- 1 (+0) подлодка
- 10766 (+56) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 1194 (+4) единицы специальной техники
Инфографика: facebook.com/GeneralStaff.ua
Потери армии РФ на 17 декабря 2023 года
Напомним, ночью 17 декабря силы ПВО уничтожили 20 вражеских БПЛА типа Shahed и управляемую авиационную ракету Х-59.
Как сообщил Генштаб, за прошедшие сутки на фронте произошло 89 боевых столкновений, наиболее активным противник был на Авдеевском направлении.
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