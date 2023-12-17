ВСУ за сутки уничтожили более 1200 оккупантов

Всего с начала войны РФ потеряла в Украине более 346 тысяч военных, а также 5739 танков, 324 самолета и 324 вертолета.

С 24 февраля 2022 по 17 декабря 2023 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 346 070 человек (+1250 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Также с начала войны уничтожены:

5739 (+19) вражеских танков

10692 (+25) бронемашины

8137 (+37) артиллерийских систем

923 (+3) РСЗО

609 (+4) средств ПВО

324 (+0) самолета

324 (+0) вертолета

6278 (+40) БПЛА оперативно-тактического уровня

1610 (+1) крылатых ракет

22 (+0) корабли/катера

1 (+0) подлодка

10766 (+56) единиц автомобильной техники и автоцистерн

1194 (+4) единицы специальной техники

Инфографика: facebook.com/GeneralStaff.ua

Потери армии РФ на 17 декабря 2023 года

Напомним, ночью 17 декабря силы ПВО уничтожили 20 вражеских БПЛА типа Shahed и управляемую авиационную ракету Х-59.

Как сообщил Генштаб, за прошедшие сутки на фронте произошло 89 боевых столкновений, наиболее активным противник был на Авдеевском направлении.

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