В результате падения сбитого дрона произошло возгорание частных домов и складского помещения.

Ночью 17 декабря войска РФ в третий раз через неделю направили на Одесчину ударные беспилотники, в результате атаки есть погибший. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны уничтожили девять БПЛА типа Shahed-136 в регионе.

"Один из сбитых беспилотников упал в жилой квартал в Одесском районе и взорвался. Произошло разрушение с последующим возгоранием жилых частных домов и складского помещения частного спортивного учреждения. Спасатели оперативно потушили пожар. В одном из домов был обнаружен погибший человек", - подчеркнул глава ОВА.

В ГСЧС добавили, что спасатели более четырех часов ликвидировали последствия вражеской атаки, которая повлекла за собой разрушение трех одноэтажных жилых домов, два из которых пылали. Также произошло разрушение складского помещения частного спортивного учреждения с последующим возгоранием.

По данным Сил обороны юга, ночная атака россиян продолжалась пять часов. В зоне их ответственности было сбито 16 БпЛА типа "Shahed-131/136: семь в Херсонской и девять - в Одесской области.

Cмотрите фотогалерею: Ночная такая БПЛА: в Одесской области есть погибший

Напомним, ночью 17 декабря войска РФ выпустили по территории Украины крылатую ракету Искандер-К, управляемую авиационную ракету Х-59 и 20 ударных БПЛА типа Shahed.

Силы ПВО сбили все дроны и Х-59, а Искандер-К не достигла цели.

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