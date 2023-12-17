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На польско-украинской границе стоят более двух тысяч грузовиков

Заблокированными остаются три пункта пропуска: Рава-Русская – Гребенное, Краковец – Корчева, Шегини – Медика.
На польско-украинской границе стоят более двух тысяч грузовиков

Утром воскресенья, 17 декабря, на границе с Украиной со стороны Польши остаются заблокированными три пункта пропуска, в очереди стоят более двух тысяч грузовиков. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

 

По его словам, заблокированными остаются Рава-Русская – Гребенное, Краковец – Корчева, Шегини – Медика.

"По состоянию на утро, сегодня, на этих трех направлениях, в очередях в сторону Украины находится где-то 2150 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив Шегини - Медика. Движение есть, но не такое интенсивное, как это было до 6 ноября или 23, когда началось блокирование Шегини, – отметил представитель ГПСУ.

Напомним, накануне на пункте пропуска Краковец - Корчева скончался находившийся в очереди украинский водитель, образованной из-за блокирования движения грузовиков со стороны польских перевозчиков.

Как сообщал Корреспондент.net, 6 ноября польские водители начали блокировать движение грузовиков на границе с Украиной, требуя вернуть разрешительную систему украинских перевозчиков, которую ЕС отменил до 30 июня 2024 года.

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