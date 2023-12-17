РФ активизировала артиллерию на Таврическом направлении

ВСУ устойчиво держат оборону в зоне ОСГВ Таврия. За сутки оккупанты потеряли 576 военных и 57 единиц техники.

Войска РФ продолжают активные пехотные атаки в зоне оперативно-стратегической группировки войск Таврия и увеличили активность артиллерийских подразделений. Об этом 17 декабря сообщил командующий ОСГВ Александр Тарнавский.

Он отметил, что враг привлекает для поддержки пехоты бронетехнику и авиацию. За прошедшие сутки оккупанты нанесли один ракетный и 13 авиационных ударов, совершили 1044 артобстрела. Всего в операционной зоне ОСГВ Таврия произошло 55 боевых столкновений.

"Наши воины устойчиво держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Общие потери оккупантов вчера, по сравнению с предыдущими сутками, значительно выросли - 576 человек живой силы и 57 единиц техники. В частности, уничтожены пять танков, семь ББМ, восемь артсистем и десять автомобилей", - подчеркнул командующий.

Напомним, с начала войны РФ потеряла в Украине более 346 тысяч военных. В частности, за прошедшие сутки ликвидировано 1250 оккупантов.

По данным утренней сводки Генштаба, Силы обороны отразили десятки атак на шести направлениях фронта. Наиболее активным враг был на Авдеевском направлении.

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