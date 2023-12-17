Обломки дрона РФ повредили здание в Хмельницкой области

Во время ночной атаки противника противовоздушная оборона сбила в небе над регионом два беспилотника.

Ночью 17 декабря противовоздушная оборона обезвредила два беспилотника типа Shahed в Хмельницкой области. Об этом сообщила областная военная администрация.

Отмечается, что обломки одного из дронов повредили частный дом, в результате чего произошло возгорание крыши.

Информации о травмированных и погибших нет.

Напомним, во время воздушной атаки в воскресенье РФ запустила по территории Украины крылатую ракету Искандер-К, управляемую авиационную ракету Х-59 и 20 ударных БПЛА типа Shahed.

Силы ПВО сбили все дроны и Х-59, а Искандер-К не достигла цели.

В Одесской области в результате падения сбитого дрона произошло возгорание частных домов и складского помещения, есть погибший.

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