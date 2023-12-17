В Украине обесточено более 600 населенных пунктов

Свет в ряде регионов отсутствует из-за непогоды и обстрелов россиян. В то же время, дефицита электроэнергии в Украине нет.

В Украине из-за непогоды и боевых действий обесточено 610 населенных пунктов, ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. Об этом 17 декабря сообщило Минэнерго.

Отмечается, что в результате неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, снегопады и обледенения) остаются без напряжения потребители в Харьковской и Донецкой областях.

В результате боевых действий и по техническим причинам нет света в 446 населенных пунктах семи областей.

"Дефицит электроэнергии за прошедшие сутки не зафиксирован и не предусматривается на текущую. Электроэнергии, которую генерируют украинские электростанции, достаточно для покрытия потребностей потребителей", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, вечером 16 декабря энергетики возобновили свет для почти 130 тысяч потребителей в Донецкой области, обесточенных из-за непогоды.

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