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Генштаб показал "эффектное" поражение вражеских БМП

Потери врагу нанесли бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
Генштаб показал "эффектное" поражение вражеских БМП

Генеральный штаб ВСУ 17 декабря опубликовал видео уничтожение российских бронемашин бойцами 14 ОМБр им. князя Романа Великого.

"Эффектное поражение двух вражеских БМП", – говорится в подписи к ролику.

На нем зафиксировано движение бронемашин оккупантов мимо уже уничтоженной военной техники РФ и два точных удара украинских защитников.

Ранее украинский военкор Андрей Цаплиенко показал "поля смерти" для оккупантов вблизи Авдеевки.

Журналист показал, как ВСУ заняли позиции врага

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