Генштаб показал "эффектное" поражение вражеских БМП

Потери врагу нанесли бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Генеральный штаб ВСУ 17 декабря опубликовал видео уничтожение российских бронемашин бойцами 14 ОМБр им. князя Романа Великого.

"Эффектное поражение двух вражеских БМП", – говорится в подписи к ролику.

На нем зафиксировано движение бронемашин оккупантов мимо уже уничтоженной военной техники РФ и два точных удара украинских защитников.

Ранее украинский военкор Андрей Цаплиенко показал "поля смерти" для оккупантов вблизи Авдеевки.

Журналист показал, как ВСУ заняли позиции врага

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