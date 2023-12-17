В Сумской и Харьковской области активизировались вражеские ДРГ

Ситуация на границе с Россией остается сложной. В дополнение к ежедневным обстрелам фиксируются попытки проникновения вражеских диверсантов на территорию Украины.

Враг активизировал диверсионно-разведывательные группы в Сумской и Харьковской областях. Об этом 17 декабря сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, одну из последних групп разоблачили в Сумской области.

"Благодаря слаженным действиям пограничников и сил территориальной обороны, в том числе с нанесением огня артиллерии, диверсанты были выбиты за линию государственной границы", - отметил представитель ГПСУ.

Демченко добавил, что для эффективного противодействия враждебным ДРГ подразделения, защищающие участок границы с РФ, тренируются совместно с другими составляющими Сил обороны.

Он также подчеркнул, что диверсанты, имея соответствующее вооружение и экипировку, пытаются действовать скрыто и нередко покидают взрывные ловушки. Таким образом, они представляют угрозу не только украинским воинам, но и обычным гражданам.

Ранее сообщалось, что за две последние недели российские ДРГ семь раз пытались попасть на территорию Украины.

В ГПСУ рассказали, где наиболее активно действуют диверсанты

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