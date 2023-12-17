В Сумской и Харьковской области активизировались вражеские ДРГ
Враг активизировал диверсионно-разведывательные группы в Сумской и Харьковской областях. Об этом 17 декабря сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
По его словам, одну из последних групп разоблачили в Сумской области.
"Благодаря слаженным действиям пограничников и сил территориальной обороны, в том числе с нанесением огня артиллерии, диверсанты были выбиты за линию государственной границы", - отметил представитель ГПСУ.
Демченко добавил, что для эффективного противодействия враждебным ДРГ подразделения, защищающие участок границы с РФ, тренируются совместно с другими составляющими Сил обороны.
Он также подчеркнул, что диверсанты, имея соответствующее вооружение и экипировку, пытаются действовать скрыто и нередко покидают взрывные ловушки. Таким образом, они представляют угрозу не только украинским воинам, но и обычным гражданам.
Ранее сообщалось, что за две последние недели российские ДРГ семь раз пытались попасть на территорию Украины.
В ГПСУ рассказали, где наиболее активно действуют диверсанты