81-летний житель областного центра попал под вражеский огонь утром в воскресенье, когда шел по улице.

В Херсоне в результате обстрела РФ погиб местный житель, а в Дарьевке ранены шесть правоохранителей. Об этом 17 декабря сообщила Херсонская областная прокуратура.

Отмечается, что атака на центр областного центра произошла около 10:20. Погиб 81-летний мужчина, шедший по улице.

Также во время утренних обстрелов села Дарьевка пострадали шесть полицейских.

"Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). Принимаются все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - подчеркнули прокуроры.

Cмотрите фотогалерею: В Херсоне в результате обстрела РФ погиб мужчина

Напомним, 15 декабря вражеский обстрел унес жизни 57-летнего жителя Херсона. Кроме того, в этот же день были ранены две женщины.

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