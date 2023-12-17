РФ усиливает давление на украинцев, работающих на ЗАЭС

В то же время растет недовольство среди ввезенных на станцию российских энергетиков из-за невыполненных обещаний их руководства.

Оккупанты усиливают давление на граждан Украины, работающих на Запорожской АЭС, чтобы заставить их получить российские паспорта и подписать контракты с Росатомом. Об этом 17 декабря сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что согласно требованиям российских оккупантов, несколько сотен украинских работников ЗАЭС должны быть паспортизированы документами государства-агрессора и подписать контракты до 31 декабря 2023 года.

"С целью принуждения на украинских специалистов оказывают психологическое давление, избирательно без предупреждений лишают доступа к рабочим местам, аннулируя их пропуски. Среди украинских работников, отказывающихся от подписания контрактов с Росатомом и паспортов государства-агрессора, российские спецслужбы пытаются посеять недоверие друг к другу, создавая условия для анонимных доносов, в частности через специально созданные телеграммы-боты", - подчеркнули в ГУР.

В то же время, по данным разведки, среди завезенных на ЗАЭС российских энергетиков растет недовольство из-за невыполненных обещаний по срокам командировок на оккупированную станцию. Вместо двух месяцев руководство предписывает им работать по полгода и дольше, поскольку не может найти желающих квалифицированных специалистов взамен.

Напомним, в ночь на 2 декабря на Запорожской АЭС произошел восьмой блекаут, в результате чего возникла угроза радиационной безопасности.

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