Дроны атаковали аэродром РФ в Морозовске - СМИ

За операцией, в результате которой есть попадание и разрушение на военном объекте в Ростовской области, стоит ГУР, пишет РБК-Украина.

Ночью 17 декабря украинские дроны атаковали военный аэродром в Морозовске в Ростовской области РФ. Об этом сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах.

Зафиксировано попадание по объекту.

"То, что говорят российские медиа о том, что якобы все дроны были сбиты, не соответствует действительности. Было по меньшей мере прямое попадание в военный аэродром. Есть разрушения. Другие последствия уточняются", - подчеркнул источник.

Он также добавил, что количество выпущенных БПЛА, о котором сообщили в РФ, близко к правде.

По информации РБК-Украина, операцию организовало Главное управление разведки Минобороны.

Между тем, в сети появились, как утверждается, фото последствий атаки БПЛА на аэродром Морозовск. ПоданнымTelegram-каналов, поврежденсамолетСу-34.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью и утром в воскресенье ПВО страны якобы приостановило атаку 35 "украинских" беспилотников на объекты в трех областях.

В РФ заявили о "стрелковом бое" в Белгородской области

Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp