Дроны атаковали аэродром РФ в Морозовске - СМИ
Ночью 17 декабря украинские дроны атаковали военный аэродром в Морозовске в Ростовской области РФ. Об этом сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах.
Зафиксировано попадание по объекту.
"То, что говорят российские медиа о том, что якобы все дроны были сбиты, не соответствует действительности. Было по меньшей мере прямое попадание в военный аэродром. Есть разрушения. Другие последствия уточняются", - подчеркнул источник.
Он также добавил, что количество выпущенных БПЛА, о котором сообщили в РФ, близко к правде.
По информации РБК-Украина, операцию организовало Главное управление разведки Минобороны.
Между тем, в сети появились, как утверждается, фото последствий атаки БПЛА на аэродром Морозовск. ПоданнымTelegram-каналов, поврежденсамолетСу-34.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью и утром в воскресенье ПВО страны якобы приостановило атаку 35 "украинских" беспилотников на объекты в трех областях.
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