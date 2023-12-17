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НАПК временно изъяло Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщает, что статус компании как спонсора войны приостановлен.
НАПК временно изъяло Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции изъяло австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны до момента проведения консультаций. Об этом со ссылкой на данные НАПК пишет Экономическая правда.

Речь идет о том, что статус компании как спонсора войны приостановлен.

Между тем, Reuters пишет, что изъятие банка Нацагентством из списка обусловлено угрозой от Австрии сорвать новый пакет санкций ЕС, если Райфайзен будет оставаться в списке. Сообщается, что изъятие будет продолжаться в ходе двусторонних консультаций с привлечением Еврокомиссии.

Напомним, что НАПК внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны за продолжение работы на территории страны-агрессора России и за официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В марте 2023 года сообщалось, что Raiffeisen Bank International стремится к продаже или выделению своего российского подразделения.

Однако в июле Raiffeisen Bank International отложил планы уйти с финансового рынка России. Это происходило на фоне того, что Австрия продолжает прилагать усилия для защиты своих связей с РФ. В начале ноября планы выхода компании из РФ снова были отложены.

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