НАПК временно изъяло Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны
Национальное агентство по предотвращению коррупции изъяло австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны до момента проведения консультаций. Об этом со ссылкой на данные НАПК пишет Экономическая правда.
Речь идет о том, что статус компании как спонсора войны приостановлен.
Между тем, Reuters пишет, что изъятие банка Нацагентством из списка обусловлено угрозой от Австрии сорвать новый пакет санкций ЕС, если Райфайзен будет оставаться в списке. Сообщается, что изъятие будет продолжаться в ходе двусторонних консультаций с привлечением Еврокомиссии.
Напомним, что НАПК внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны за продолжение работы на территории страны-агрессора России и за официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".
В марте 2023 года сообщалось, что Raiffeisen Bank International стремится к продаже или выделению своего российского подразделения.
Однако в июле Raiffeisen Bank International отложил планы уйти с финансового рынка России. Это происходило на фоне того, что Австрия продолжает прилагать усилия для защиты своих связей с РФ. В начале ноября планы выхода компании из РФ снова были отложены.