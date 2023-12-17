Один снаряд попал в частный дом, 69-летняя владелица погибла, сообщили в Сумской областной прокуратуре.

Сегодня, 17 декабря, в результате артобстрела приграничья Сумщины в собственном доме погибла женщина. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Сообщается, что 17 декабря около 12:50 враг обстрелял гражданскую инфраструктуру г. Краснополье Сумской области. Один снаряд попал в частный дом, 69-летняя владелица погибла. Повреждены дома и транспортные средства.

Ранее сообщалось, что сегодня, 17 декабря, в Херсоне в результате обстрела РФ погиб местный житель, а в Дарьевке ранены шесть правоохранителей.

Cмотрите фотогалерею: При обстреле приграничья Сумщины погибла женщина

Напомним, 15 декабря вражеский обстрел унес жизни 57-летнего жителя Херсона. Кроме того, в этот же день были ранены две женщины.

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