Киевстар возобновил еще некоторые услуги

До сих пор недоступна услуга SMS. Сообщается, что в некоторых населенных пунктах возникают локальные проблемы с доступностью домашнего интернета.

Офис мобильного оператора Киевстар сообщает, что уже возобновил доступ к услуге голосовой связи, в частности в роуминге, мобильной передаче данных, услуге домашнего интернета и услуги виртуальной частной сети (VPN), начато восстановление доступа к услуге M2M для бизнес-клиентов.

До сих пор недоступна услуга SMS.

"Скорее всего компания планирует вернуть услугу SMS. Возобновление работы услуг происходит постепенно, с соблюдением всех требований безопасности", - пояснили в компании.

Сообщается, что в некоторых населенных пунктах, например, в Киеве, возникают локальные проблемы с доступностью домашнего интернета.

"Да, пока происходит стабилизация сети, мобильная передача данных может работать медленнее. Это необходимо для безопасности", – добавили в компании.

12 декабря Киевстар сообщил о масштабном сбое в своей сети. В отдельных регионах кроме мобильной связи не работал и проводной Интернет. Позже в компании подтвердили информацию о кибератаке.

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