Россия держит в Черном море пять боевых кораблей

В Средиземном море – три корабля РФ, среди которых два носителя крылатых ракет Калибр, общий залп до 16 ракет.

Россия на утро воскресенья, 31 декабря, держит в Черном море пять кораблей. Ракетоносители отсутствуют. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

В Азовском море находится один вражеский корабль, ракетоносители также отсутствуют. В Средиземном море – три российских корабля, среди которых два носителя крылатых ракет Калибр, общий залп до 16 ракет.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не победит в сражении за Черное море. По словам главы государства, Россия больше не может использовать Черное море в качестве плацдарма для дестабилизации других регионов мира.

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