В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Из-за взлета нескольких самолетов-истребителей МиГ-31К в России в Украине объявлена воздушная тревога.

Во всех областях Украины в воскресенье, 31 декабря, объявлена воздушная тревога из-за взлета нескольких самолетов-истребителей МиГ-31К в России. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что зафиксирован взлет нескольких МиГ-31К Воздушно-космических сил РФ с аэродромов Саваслейка и Моздок. По всей Украине объявлена ракетная опасность.

Карта воздушных тревог Украины на 11:00 31 декабря 2023 года

Напомним, 29 февраля армия России нанесла массированный ракетный удар по Украине. Целями российских обстрелов были социальная и критическая инфраструктура. Силы ПВО уничтожили 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет.

В результате вражеских ударов погибли гражданские люди в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове и Запорожье.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp