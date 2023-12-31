Россияне иначе бьют по Украине дронами - Игнат

Армия России меняет акцент своих атак и сейчас больше БПЛА запускает именно по прифронтовой территории.

Российские военные иначе используют против Украины иранские дроны типа "Шахед". Об этом в эфире Мы-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, враг изменил акцент своих атак – большинство из 49 запущенных россиянами ударных беспилотников были направлены не в центр нашего государства.

"Большинство этих ударных дронов из 49 было направлено на прифронтовую территорию. То есть – линия обороны, собственно, где стоят наши бойцы, а также и прифронтовые территории таких областей как Николаевская, Херсонская, Харьковская, Запорожская", - отметил спикер.

Игнат добавил, что россияне уже не впервые применяют беспилотники "Шахеды" именно так – "это изменение акцента атаки".

"Раньше дроны, как вы видите, летали в середину страны, потому что "Шахед" - это дальнобойное высокоточное оружие... Враг меняет акцент своих атак и сейчас больше БПЛА именно по прифронтовой территории. Понятно, что сбивать сразу то, что только прилетело с вражеской" территории, не так просто", - сказал спикер.

По его словам, "Шахеды" – непростая цель. "Истребители, которые за ними гоняются по территории нашего государства, – пять раз может облететь его и не удастся ему его уничтожить. Цель сложная для наших истребителей старых, советских, собственно мы и рассчитываем, что F-16, может, в этом нам поможет, когда появится в Украине", - добавил Игнат.

Напомним, в ночь на 31 декабря украинские защитники сбили 21 из 49 ударных дронов, запущенных российскими войсками по территории Украины.