В Кривом Роге и Кропивницком прогремели взрывы

В Украине объявлена уже вторая за сутки масштабная воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ зафиксировали взлет нескольких МиГ-31К.

В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ-31 и пусков ракет. В Кропивницком и Кривом Роге раздались звуки взрывов, сообщает Суспільне.

"Зафиксирован взлет нескольких МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Моздок. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – предупреждают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В 13:26 в Украине объявили вторую за сутки масштабную воздушную тревогу.

Напомним, 29 февраля армия России нанесла массированный ракетный удар по Украине. Целями российских обстрелов были социальная и критическая инфраструктура. Силы ПВО уничтожили 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет.

В результате вражеских ударов погибли гражданские люди в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове и Запорожье.

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