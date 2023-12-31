ГУР назвало главные цели врага на 2024 год

Кремль обеспокоен выходом Украины в Черное море и риском дестабилизации ситуации в России.

Россияне считают, что долгая война в Украине может привести к дестабилизации внутри самой России, поэтому, похоже, в 2024 году государство-агрессор усилит репрессивную внутреннюю политику. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в воскресенье, 31 декабря.

Отмечается, что в РФ отмечают сокращение финансовой помощи для Украины со стороны государств-партнеров. "В то же время советники вождей террористической России предостерегают от мысли, что западная помощь в следующем году прекратится - "это недопустимо и опасно", - отметила разведка.

"Утверждение прозападного вектора развития Украины и сохранение выхода нашего государства к Черному морю оценивается Москвой как угроза, что в будущем может привести к "намного большим проблемам", - добавили в ГУР.

Тотальное отвращение и пренебрежение к России в украинском обществе оккупанты характеризуют как особую опасность. В частности, в стране-агрессорке считают критическим для себя переход русскоговорящих граждан Украины на родной язык.

Разведка подчеркнула, что возникший в Украине в результате полномасштабного российского вторжения общественный консенсус является "источником глубокой фрустрации вождей в Кремле".

"Чтобы снова "привлечь" бывших поклонников России среди украинцев, московские "стратеги" подчеркивают необходимость представить "образ будущего для украинцев при разных сценариях "СВО". Что именно подразумевают в Кремле - не уточняют, но подчеркивают, что решить проблему внутри Украины в пользу России можно только "кардинальной сменой элит и силовыми чистками", - сообщила разведка.

В то же время оккупанты считают, что долгая война в Украине при нынешней конфигурации глобальных сил может привести к дестабилизации внутри самой России, поэтому, похоже, в 2024 году государство-агрессор усилит репрессивную внутреннюю политику, добавили в ГУР.

Напомним, ранее разведка сообщала, что Россия стремится разрушить единство внутри Украины. Приближенные к Кремлю "аналитики" подготовили предложения высшему военно-политическому руководству РФ для более "эффективного" продолжения войны против Украины в 2024 году.

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