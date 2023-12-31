Зеленский отметил наградами 700 защитников

В вечернем видеообращении к народу президент сообщил, что среди награжденных - пять Героев Украины и четыре кавалера Креста боевых заслуг.

В видеообращении к народу Украины в последний день 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил о награждении государственными наградами почти 700 украинских защитников.

"31 декабря. Второго года полномасштабной войны. Наше сопротивление. Накануне я подписал несколько указов - указов о почете для наших воинов, о нашей им благодарности. И хочу о них сказать сегодня. Почти 700 воинов. Армия. Воздушные силы. ВМС. ГУР. Пять Героев Украины, и четыре из них - именно разведчики, воины Главного управления разведки. Те, о чьей героической работе сейчас еще нельзя рассказывать, но которых мы все должны поблагодарить. Наши герои. Еще одна Золотая Звезда Героя Украины – воину Вооруженных Сил, младшему сержанту Игорю Тимощуку, я ему лично вручил награду во время поездки в Авдеевку. Это очень крепкий парень. Сильный командир. Один из тех, кто действительно вдохновляет", – сказал президент.

Еще одна почетная награда – Крест боевых заслуг. Президент назвал имена четырех награжденных этим отличием.

"Еще четыре воина отмечены сейчас Крестами боевых заслуг: солдат Олег Дуженький из 130-го отдельного разведбата, солдат Никита Каляев из 115-й отдельной механизированной бригады корпуса резерва наших Сухопутных войск, капитан Богдан Мазуренко из 35-й отдельной бригады морской Стрижобик - 47-я отдельная механизированная бригада. Спасибо, ребята, вам каждому! И за такими наградами - названия, которые говорят сами за себя, и храбрость, которая тем красноречивее, чем меньше слов добавляешь к ней. Работино, Запорожская область. Пригород Горловки, Донецкая область. Херсонщина, левобережье Днепра. Красногоровка и Степное, Донецкая область", - сообщил Зеленский.

Обращение президента завершилось традиционными словами благодарности тем, кто приближает победу.

Ранее сообщалось, что Зеленский отреагировал на обстрелы Харькова. Он заверил, что каждый нанесенный по украинским регионам удар на Россию ждет ответственность - как политическая, так и практическая.

Президент на фронте. Ситуация в Авдеевке

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