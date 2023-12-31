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Выросло количество раненых при обстреле Херсона

32-летняя женщина госпитализирована с минно-взрывной травмой, 65-летняя - с осколочным ранением спины, сообщил председатель ОВА.
Выросло количество раненых при обстреле Херсона

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил уточненную информацию о последствиях обстрела Херсона 31 декабря: кроме погибшего подростка и раненого девятилетнего мальчика пострадали еще две херсонки.

"32-летняя женщина госпитализирована с минно-взрывной травмой. У 65-летней горожанки осколочное ранение спины. Пострадавшим оказывают помощь в больнице", - сообщил Прокудин.

Напомним, 29 декабря российская армия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Силы ПВО уничтожили 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет, но были попадания и падения обломков сбитых российских целей, в результате чего многие погибли и получили ранения. 1 января в Киеве объявлен днем траура.

Удар по Киеву: количество погибших снова выросло

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