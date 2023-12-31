Игнат назвал количество выпущенных по Украине ракет

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине тысячи ракет всех типов. Спикер Воздушных Сил заметил, что сбить все вражеские ракеты невозможно.

С начала полномасштабного вторжения российская армия запустила по Украине более 7500 ракет. Об этом в эфире телемарафона в воскресенье 31 декабря сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет Радио Свобода.

"Мы имеем полномасштабное вторжение ракет всех типов по Украине более 7500. Это всех типов - авиационные ракеты, зенитные ракеты С-300, крылатые ракеты, баллистические - запущено такое количество", - сказал Игнат.

Спикер отметил, что сбить все вражеские ракеты невозможно.

"Сбивать мы начали "Патриотом" только в мае, и то на том участке, там, где он есть. Должны понимать, что сбиваем мы только крылатые ракеты или Х-59", - уточнил он.

Напомним, 29 декабря армия России нанесла массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет. В результате вражеских ударов погибли гражданские люди в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове и Запорожье. 1 января в Киеве объявлен днем траура по погибшим в результате массированного ракетного удара РФ.

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