Генштаб сообщил о 42 боестолкновениях на фронте

Оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, сообщили в Генштабе ВСУ.

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на вечер воскресенья, 31 декабря. "В течение суток произошло 42 боевых столкновения. Всего враг нанес 12 ракетных и 58 авиационных ударов, в том числе ударными дронами типа Shahed-136/131, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура", - говорится в сообщении Генштаба. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак окупантов возле Синьковки Харьковской области. На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Макеевки Луганской области. На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника возле Богдановки и Андреевки Донецкой области. На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки врага неподалеку от Авдеевки и еще 9 атак в районе Первомайского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших защитников. На Шахтерском направлении Силы обороны отбили атаку врага вблизи Урожайного Донецкой области. На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. Здесь отбиты 4 атаки. "Оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, но наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери". В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и пункт управления противника", - добавляют в Генштабе. Напомним, с 24 февраля 2022 по 31 декабря 2023 общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составляют 359 230 человек. Появилось видео, как снайпер из Азова уничтожил врага Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp