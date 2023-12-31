"Губернатор Севастополя" призвал горожан сидеть дома в новогоднюю ночь
Развожаев предупредил, что не только в новогоднюю ночь, но и в ближайшие дни следует ожидать "провокации".
Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заверил жителей города, что в новогоднюю ночь ВСУ постараются атаковать город и призвал местных жителей не находиться на открытых просторах. Он предупредил, что не только в новогоднюю ночь, но и в ближайшие дни стоит ждать "провокации". Также Развожаев напомнил, что в Севастополе введен режим ограничения использования пиротехники. Напомним, в сентябре этого года штаб Черноморского флота РФ получил ощутимый удар. Удар по штабу ЧФ в Севастополе. Что известно Партизаны показали состояние штаба ЧФ РФ в Севастополе Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
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