РФ пытается использовать родственников пленных против Украины - омбудсмен

Россияне звонят по телефону родственникам и говорят: "Мы готовы отдать, а Украина не хочет забирать". Дмитрий Лубинец уверяет, что это неправда.

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Россия пытается использовать родственников украинских военнопленных для распространения недовольства Украиной. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в эфире телемарафона, передает Укринформ. "Россияне хотят использовать родственников военнопленных против Украины, против государственной власти Украины. У нас есть системные факты о том, что россияне звонят родственникам и говорят: "Мы готовы отдать, а Украина не хочет забирать". Это неправда. Они предлагают родственникам выходить на митинги, блокировать дороги, административные здания. Или, например, у нас есть факты, когда родственников заставляют фотографировать размещение Вооруженных сил Украины, объекты критической инфраструктуры и передавать их", - рассказал омбудсмен. Лубинец объяснил, что такие разговоры с родственниками пленных – это часть гибридной войны, и поблагодарил всех, кто предоставляет Украине информацию о подобных фактах. Сообщается также, что украинская парамедикиня и волонтер Юлия Паевская ("Тайра"), освобожденная из российского плена в прошлом году, также сообщила о манипуляционных действиях россиян: россияне уверяют семьи военнопленных из Украины в том, что Украина якобы не хочет обменивать солдат на обмен только офицеров. "Они пытаются таким образом перессорить родственников военнопленных", – считает Паевская. Напомним, Дмитрий Лубинец раскритиковал реакцию ООН и МККК на военные преступления россиян. Украина передала представителям Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций верифицированную видеозапись, на которой зафиксировано использование украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения, но не получила реакции.Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp