РФ пытается использовать родственников пленных против Украины - омбудсмен
Россияне звонят по телефону родственникам и говорят: "Мы готовы отдать, а Украина не хочет забирать". Дмитрий Лубинец уверяет, что это неправда.
Россия пытается использовать родственников украинских военнопленных для распространения недовольства Украиной. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в эфире телемарафона, передает Укринформ. "Россияне хотят использовать родственников военнопленных против Украины, против государственной власти Украины. У нас есть системные факты о том, что россияне звонят родственникам и говорят: "Мы готовы отдать, а Украина не хочет забирать". Это неправда. Они предлагают родственникам выходить на митинги, блокировать дороги, административные здания. Или, например, у нас есть факты, когда родственников заставляют фотографировать размещение Вооруженных сил Украины, объекты критической инфраструктуры и передавать их", - рассказал омбудсмен. Лубинец объяснил, что такие разговоры с родственниками пленных – это часть гибридной войны, и поблагодарил всех, кто предоставляет Украине информацию о подобных фактах. Сообщается также, что украинская парамедикиня и волонтер Юлия Паевская ("Тайра"), освобожденная из российского плена в прошлом году, также сообщила о манипуляционных действиях россиян: россияне уверяют семьи военнопленных из Украины в том, что Украина якобы не хочет обменивать солдат на обмен только офицеров. "Они пытаются таким образом перессорить родственников военнопленных", – считает Паевская. Напомним, Дмитрий Лубинец раскритиковал реакцию ООН и МККК на военные преступления россиян. Украина передала представителям Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций верифицированную видеозапись, на которой зафиксировано использование украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения, но не получила реакции. Обмены на поле боя и интриги россиян вокруг военнопленных Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
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