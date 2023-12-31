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УЗ сообщила, сколько украинцев будут праздновать Новый год в поездах

В новогоднюю ночь на маршрутах будут находиться 90 поездов, которые будут везти в пункты признания 8000 пассажиров.
УЗ сообщила, сколько украинцев будут праздновать Новый год в поездах

 

Приблизительно восемь тысяч украинцев проведут новогоднюю ночь в пути. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.   "Садились в поезд в 2023, а прибыли в 2024 году - так в шутку смогут сказать 8 тысяч пассажиров, которые встретят новый год в наших поездах. Наши поездные и локомотивные бригады, диспетчеры, осмотрщики вагонов и тысячи других железнодорожников будут заботиться, чтобы ваше путешествие было безопасным, комфортным и 90 поездов, которые будут курсировать в новогоднюю ночь по Украине, прибыли по графику", - сообщили в Укрзализныце.      
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