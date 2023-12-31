В Покровске россияне ранили двух человек

Сегодня, 31 декабря, под очередные российские обстрелы попал город Покровск на Донетчине. Ранения у пострадавших легкие.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook

Вечером российские военные обстреляли Покровск Донецкой области. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщил начальник Покровской ГВА Сергей Добряк, пишет Суспільне. "Пока известно о двух легко раненых. Сейчас уточняем информацию", – отметил начальник ГВА. Напомним, 29 декабря армия России нанесла массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет. В результате вражеских ударов погибли гражданские люди в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове и Запорожье. 1 января в Киеве объявлен днем траура по погибшим в результате массированного ракетного удара РФ.