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В Покровске россияне ранили двух человек

Сегодня, 31 декабря, под очередные российские обстрелы попал город Покровск на Донетчине. Ранения у пострадавших легкие.
В Покровске россияне ранили двух человек

 

Вечером российские военные обстреляли Покровск Донецкой области. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщил начальник Покровской ГВА Сергей Добряк, пишет Суспільне.   "Пока известно о двух легко раненых. Сейчас уточняем информацию", – отметил начальник ГВА.   Напомним, 29 декабря армия России нанесла массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет. В результате вражеских ударов погибли гражданские люди в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове и Запорожье. 1 января в Киеве объявлен днем траура по погибшим в результате массированного ракетного удара РФ.          
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