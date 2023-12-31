В Воздушных Силах сообщили общее количество сбитых ракет и дронов РФ

Командующий Воздушными Силами подчеркнул, что помощь партнеров неоценима, но отстаивать независимость страны должны сами украинцы.

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Силы обороны Украины сбивают около 85% вражеских крылатых ракет и ударных БПЛА. Об этом в новогоднем обращении сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Командующий подчеркнул, что помощь партнеров неоценима, но отстаивать независимость страны должны сами украинцы. "Надеемся на мощную поддержку союзников в 2024 году, но прежде всего рассчитываем на собственные силы!" – сказал Николай Олещук. Командующий подвел итоги работы украинских пилотов с начала полномасштабного вторжения России. С 24 февраля 2022 года Силами обороны Украины уничтожено 1709 ракет различных типов. Среди них: Х-101/555/55 - выпущено - 1360, уничтожено - 1045; Калибр - выпущено - 834, уничтожено - 397; Искандер-К - выпущено 15, уничтожены - 62. Ударные БпЛА Shahed-136/131 - выпущены - 3940, уничтожены - 3095", - отметил генерал-лейтенант Олещук и добавил, что в начале 2023 года Украина получила первые системы Patriot" и соответственно - возможность уничтожать "баллистику" . Сообщается, что уже уничтожены 15 аэробалистических Х-47М2 Кинжал и десятки вражеских баллистических ракет. Воздушные силы ожидают дополнительные системы, которые смогут перехватывать "баллистику". Всего с начала полномасштабного вторжения уничтожено 329 российских самолетов и 324 вертолета. Авиация Воздушных Сил ВСУ совершила более 16 тыс. вылетов. Украинские пилоты уничтожили несколько российских плавсредств и ударили по штабу Черноморского флота России. "В 2024-м мы получим западные самолеты, больше авиабомб и ракет американского, британского и французского производства. Это поможет нам бороться с врагом, освобождать нашу землю, очищать наше небо и море от российского хлама", - анонсировал командующий.