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Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне угрозы

Захватчики вывели в море три надводных ракетоносителя, которые в общей сложности могут нести 24 ракеты Калибр.
Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне угрозы
Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне ракетной угрозы - россияне вывели на боевое дежурство в Черном море три надводных ракетоносителя. Об этом вечером в воскресенье, 31 декабря, сообщают Силы обороны юга.   "На боевое дежурство в Черном море враг вывел три надводных ракетоносителя - два фрегата и МРК", - говорится в сообщении.   При этом отмечается, что общая готовность к применению – 24 калибра.   В Силах обороны юга подчеркнули, что уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок и призывали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.    
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