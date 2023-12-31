Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне угрозы

Захватчики вывели в море три надводных ракетоносителя, которые в общей сложности могут нести 24 ракеты Калибр.

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Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне ракетной угрозы - россияне вывели на боевое дежурство в Черном море три надводных ракетоносителя. Об этом вечером в воскресенье, 31 декабря, сообщают Силы обороны юга. "На боевое дежурство в Черном море враг вывел три надводных ракетоносителя - два фрегата и МРК", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что общая готовность к применению – 24 калибра. В Силах обороны юга подчеркнули, что уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок и призывали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.