На Николаевщине прилеты

Российские военные нанесли удары по Николаевской области в новогоднюю ночь. На месте работают экстренные службы.

В Николаевской области во время воздушной тревоги в ночь на понедельник, 1 января, произошли прилеты. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. "У нас есть прилеты… работаем", - надписал Ким. Детали он не сообщил. На момент публикации в Николаевской области объявлена угроза из-за тактической авиации, БПЛА и ракетной опасности. В настоящее время воздушная тревога объявлена на всем юге Украины. Ранее сообщалось, что в Покровске Донецкой области россияне ранили двух человек. Напомним, 29 декабря армия России нанесла массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет.

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