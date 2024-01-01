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На Николаевщине прилеты

Российские военные нанесли удары по Николаевской области в новогоднюю ночь. На месте работают экстренные службы.
На Николаевщине прилеты
В Николаевской области во время воздушной тревоги в ночь на понедельник, 1 января, произошли прилеты. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.   "У нас есть прилеты… работаем", - надписал Ким.   Детали он не сообщил.   На момент публикации в Николаевской области объявлена угроза из-за тактической авиации, БПЛА и ракетной опасности.   В настоящее время воздушная тревога объявлена на всем юге Украины.   Ранее сообщалось, что в Покровске Донецкой области россияне ранили двух человек.   Напомним, 29 декабря армия России нанесла массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет.

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