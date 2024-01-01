В Донецке заявили об обстрелах и погибших

Российские пропагандисты заявили о нескольких сериях обстрелов, семерых пострадавших и погибшем "журналисте".

В ночь на понедельник, 1 января, во времена оккупированном Донецке местные жители слышали взрывы. Оккупационные власти заявили о якобы обстреле со стороны Украины, сообщили российские пропагандистские источники. В оперативных службах т.н. "ДНР" сообщили о погибших во время удара. "ВСУ в новогоднюю ночь нанесли массированный удар по Донецку, в центре города есть погибшие", - сообщили представители оперативных служб. Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин заявил о семерых раненых в результате обстрела, сообщили российские СМИ. Позже, по информации местных военкоров, стало известно о смерти одного журналиста. Российские СМИ сообщают, что якобы украинские войска выпустили по городу 15 ракет из РСЗО. "Украинские войска через 10 минут после наступления нового года (23.10 по Киевскому времени) выпустили 15 ракет с РСЗО по Донецку", - сообщили в местной "администрации". Также стало известно, что в результате обстрела пострадала гостиница "Донбасс Пелас". Позже Пушилин заявил о якобы четырех погибших и 13 раненых. Впоследствии российские пропагандисты заявили, что ВСУ якобы выпустили по Донецку еще восемь ракет с РСЗО. Напомним, в новогоднюю ночь россияне нанесли удар беспилотниками по Одессе. В жилых домах разных районов города возникли пожары. Пока известно об одном погибшем. Перед этим сообщалось, что после обстрела 29 декабря в Одессе из-под завалов извлекли тело женщины.

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