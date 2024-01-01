Двигаемся вперед, к победе: глава УГКЦ обратился к украинцам

Блаженнейший Святослав поздравил украинцев с Новым годом, призвав просить Бога о "новом благословенном, светлом, победном годе".

Предстоятель Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав поздравил верующих с наступающим Новым годом, сообщает Департамент информации УГКЦ. Глава УГКЦ отметил, что 2023-й, тяжелый, болезненный год войны, украинцы завершили празднованием одного из величайших христианских праздников - Рождества Христова. "Особенно мы молимся за украинское войско, наших девушек и парней на фронте. Просим, чтобы мы двигались вперед как народ к победе с теми, кто в Украине и кого война рассеяла по миру. Мы просим, Боже, даруй Украине новый благословенный, светлый, победный год" - подытожил глава УГКЦ. Напомним, президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам в новогоднюю ночь заявил, что главным достижение 2023 года является то, что Украина стала сильнее. Зеленский отметил наградами 700 защитников

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